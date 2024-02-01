مايكل فارس يشارك فى معرض الكتاب بـ"إعلام الكراهية.. آليات تغطية نزاعات الهوية"

يشارك الكاتب "مايكل فارس"، بكتاب «إعلام الكراهية: آليات تغطية نزاعات الهوية» في فعاليات الدورة الـ"55" من معرض القاهرة الدولي للكتاب،والمقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير الجاري.

ويقام حفل توقيع لكتاب «إعلام الكراهية: آليات تغطية نزاعات الهوية» في قاعة 1 جناح A36 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مساء السبت المقبل.

ويناقش هذا الكتاب مفاهيم الهُوِيَّة والنزاع والصراع، والطائفية كإحدى أذرع النّزاعات المبنية على الهُوِيَّة، وأسباب نشوئها وطرق معالجتها إعلاميًا، كما يتناول "الصّحافة الحساسة للنزاعات"، معنى الصّحافة الحساسة للنزاعات وآليات التغطية الإعلامية وفق هذا المفهوم، وعدة محاور مثل الفرق بين الموضوعيَّة والمسئولية، وهو ما يطلق عليه صراع الالتزامات في تناول نزاعات الهُوِيَّة خاصة الدين بين الأفراد والجماعات، مع وضع أمثلة من مواقع خبرية لشرح الأخطاء وآليات علاجها وتداركها.

كما يركز الكتاب في أحد أبوابه على موضوع "سيكولوجيا الانحياز وأنماط التجسد"، ويركز على أهم الانحيازات الواعية التي تسمى أيديولوجية وهي المُدركة ونمارسها بوعي عن طريق إجراءات واضحة، والانحيازات المعرفيَّة اللاواعية التي نمارسها عن جهل دون إدراك، نتيجة أفكارنا المسبقة العالقة في أذهاننا، مع شرح لطريقة تشكيل الأفكار والانحياز في عقل الإنسان عن طريق نظرية تجهيز المعلومات الاجتماعية، التي تعتمد على قاعدة مهمة وهي أن الانحياز المعرفي هو خطأ في التفكير يحدث نتيجة معالجة أو تفسير معلومة معينة بشكل خاطئ، وإذا كانت قاعدة بيانات المرء بها تحيز فهذا يعني على الأرجح أن الحكم على ما هو صواب أو خطأ سيكون غير دقيق.

كما يتناول الباب أهم التحيزات المعرفيَّة التي تتشكل في ذهنية القائم بالاتصال كإنسان، التي تنعكس مباشرة على عمله، مع عرض لـ7 تحيزات أهمها "الانحياز التأكيدي"، وتحيز خطأ الإسناد، وتحيز تأثير الهالة، وأخطرها تحيز النقطة العمياء، وكذلك تحيز "عقدة الإله".