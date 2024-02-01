الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ استثمار: إجراء حوار وطني بمشاركة الحكومة نافذة جديدة لوضع حلول اقتصادية

محمد باغة
محمد باغة

قال محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري يمر بأزمة كبيرة جدًا لها سببين الأول مجموعة الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد العالمي منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة للأزمة الأخيرة للحرب في غزة وما أحدثته من تعقيد في الملف السياسي الدولي وتأثيره على الملف الاقتصادي.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكستار نيوز"، أن هناك مجموعة من الأزمات الداخلية ومنها سعر الصرف والتفاقم في عجز الموازنة العامة للدولة، وعودة السوق السوداء بقوة، والتضخم، واحتكار السلع وزيادة الأسعار، ونمط الاستهلاك لدى المواطن مما يؤدي لزيادة هذه المشاكل كالطلب المتزايد على العملة والذهب.

الحكومة تعمل على حل هذه المشاكل بسرعة

وأكد أن الحكومة تعمل على حل هذه المشاكل بسرعة مما يؤدي لغضب المواطن وعدم الثقة في الحكومة، موضحًا أن إجراء حوار وطني اقتصادي من جانب المتخصصين بمشاركة الحكومة هو نافذة جديدة لوضع حلول اقتصادية خلال الفترة المقبلة.

الاستثمار حوار وطني حوار وطني اقتصادي بمشاركة الحكومة نافذة جديدة حلول اقتصادية الفترة المقبلة

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