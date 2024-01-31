الأربعاء 31 يناير 2024
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سياسي

الهضيبى: دعم القيادة السياسية الحوار الوطنى ينعكس إيجابًا على المرحلة الثانية

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" بمجلس الشيوخ، أن استئناف الحوار الوطني في مرحلته الثانية، خطوة ضرورية في ظل ما تواجهه مصر من تحديات داخلية تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على مصر، مشيرًا إلى أن القضايا الاقتصادية ستكون على رأس أولويات الحوار في مرحلته الثانية، حيث سيتم إجراء الحوار بشكل أعمق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، تكون واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ليتم رفعها لرئيس الجمهورية.

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برلماني: استئناف الحوار الوطني بقضايا الاقتصاد يعكس الرغبة الجادة في التفاعل مع التحديات الحالية

تعزيز المشاركة المجتمعية

وقال "الهضيبي"، إن حزب الوفد سيقدم ما لديه من تصورات محددة ومفصلة لمختلف القضايا الاقتصادية إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، مثمَّنا حرص القيادة السياسية على الحفاظ على حالة الحوار بين أطياف المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية في رسم مستقبل هذا الوطن، والعمل على توفير جبهة داخلية مترابطة ومتماسكة في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الحوار الوطني عزز المساحات المشتركة بين الأحزاب وحالة من الثقة فيما بينها من خلال التوحد على هدف أكبر وهو المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

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ضياء رشوان: فرصة أسبوعين لإرسال التصورات مكتوبة لـ"الحوار الوطنى"

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الثانية للحوار ستكون أكثر فعالية بما يتناسب مع حجم التفاعل الإيجابي والدعم الذي حصل عليه الحوار من القيادة السياسية، حيث وجَّه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، الأمر الذي قضي على محاولات التشكيك في جدوى الحوار وجديته.

يذكر أن الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أعلن عن بدء انطلاق المرحلة الثانية للحوار الوطني بمناقشة القضايا الاقتصادية كأولوية استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

النائب ياسر الهضيبي حزب الوفد مقترحات الحوار الوطنى المرحلة الثانية القضايا الإقتصادية

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