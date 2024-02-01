الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني".. ندوة بمعرض الكتاب

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني"، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالتجمع الخامس.
وشارك في الندوة المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة، و ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة.
وتحدث المستشار أحمد النجار عن "العنف الإلكتروني" الذي يعتبر ظاهرة جديدة تضم مجموعة متعددة من الجرائم وأشكال العنف التي تتم عبر الإنترنت واستخدام الكمبيوتر بهدف الابتزاز مما يسبب أضرار جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد أن مسألة العنف الالكتروني من أكبر التحديات التي تواجهها شبكة الإنترنت حاليًا، وهي من أسوأ أشكال العنف نظرًا لأنها أكثر تعقيدًا.

لجنة المحافظات بـ"القومي للمرأة" تستعرض حصاد المجلس في 2023


وأشار إلى أنه صدر عام ٢٠١٨ قانون بشأن تقنية المعلومات والذي يعرف فيها الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي ترتكب باستخدام أجهزة الموبايل او الكمبيوتر عن طريق ارسال رسائل أو اخد صور للشخص بدون علمه، مؤكدا أن جريمة التهديد لها اكثر من صورة وشكل فهناك من يرسل رسائل لفتاة بغرض التكليف بأمر أو ارتكاب جريمة بالإضافة إلى جرائم هتك العرض وكلها أفعال مجرمة في القانون.
ودعا كل سيدة أو فتاة تتعرض إلى مثل هذه الأفعال والجرائم الإلكترونية سرعة الابلاغ أما عن طريق مكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي للمرأة أو اللجوء للنيابة العامة ومباحث الانترنت لعمل اللازم لأنها أفعال مجرمة وعقوبتها شديدة،فقد تكون هذه الجرائم مصحوبة بهتك عرض وهنا تصل عقوبتها للسجن المؤبد بالإضافة إلى أن جريمة الاغتصاب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطالب المستشار أحمد النجار المجلس القومي للمرأة بضرورة زيادة توعية السيدات والفتيات بعدم نشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لحمايتهم من الوقوع في الجرائم الإلكترونية،لان هذه الجرائم قد تكون عابرة للقارات وتأتي من دول أخرى.

txt

أولياء أمور يشيدون بنشاط المكتبة المتنقلة داخل معرض الكتاب


من جانبها، قالت ولاء سليم إن مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة يلعب دورا هاما على مدار ٢٠ عاما لحماية المرأة وتقديم المشورة والتوعية لها، مؤكدة أنه يقوم بدعم المرأة وحمايتها من الجرائم الإلكترونية حيث أنه يعمل في 12 اختصاص منهم القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية والمدنية وتقديم الدعم النفسي فضلا عن تنفيذ الأحكام.
واضافت " نحن نعمل في مسألة العنف الالكتروني ضد المرأة والتي تتم عن طريق التكنولوجيا خاصة جرائم الاختراق وانتهاك الخصوصية والتزييف والفبركة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة فضلا عن جرائم استخدام التكنولوجيا لارتكاب الجرائم".
وتابعت قائلة " لدينا قواعد موحدة في مكتب الشكاوي حيث نتلاقي البلاغات عن طريق الخط الساخن وهو (15115) الذي نقدم فيه المشورة وعقب ذلك نتتبع الحالة..وفي حالة موافقتها نبدأ بالتحرك ونقدم البلاغ ونوفر المحامين لدعم الضحية ".
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الحالات تتراجع عن الابلاغ أما خوفا من الأهل أو خوفا من نظرة المجتمع لها.
ودعت ولاء سليم في نهاية كلمتها بضرورة إبلاغ كل سيدة تتعرض الابتزاز أو للعنف الالكتروني حتي لو لم يكن لديها أي دليل فهي عليها سرعة إبلاغ الجهات المختصة ثم تتعامل هذه الجهات مع الحالة للقضاء على الجريمة.
وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، توفيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.
ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.

المجلس القومي للمرأة حماية المرأة التهديد والابتزاز الإلكتروني معرض القاهره الدولي للكتاب أرض المعارض بالتجمع الخامس

مواد متعلقة

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

مصادر تنفى إجراء وفد من حماس مباحثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟