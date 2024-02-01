"حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني".. ندوة بمعرض الكتاب

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني"، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وشارك في الندوة المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة، و ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة.

وتحدث المستشار أحمد النجار عن "العنف الإلكتروني" الذي يعتبر ظاهرة جديدة تضم مجموعة متعددة من الجرائم وأشكال العنف التي تتم عبر الإنترنت واستخدام الكمبيوتر بهدف الابتزاز مما يسبب أضرار جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد أن مسألة العنف الالكتروني من أكبر التحديات التي تواجهها شبكة الإنترنت حاليًا، وهي من أسوأ أشكال العنف نظرًا لأنها أكثر تعقيدًا.



وأشار إلى أنه صدر عام ٢٠١٨ قانون بشأن تقنية المعلومات والذي يعرف فيها الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي ترتكب باستخدام أجهزة الموبايل او الكمبيوتر عن طريق ارسال رسائل أو اخد صور للشخص بدون علمه، مؤكدا أن جريمة التهديد لها اكثر من صورة وشكل فهناك من يرسل رسائل لفتاة بغرض التكليف بأمر أو ارتكاب جريمة بالإضافة إلى جرائم هتك العرض وكلها أفعال مجرمة في القانون.

ودعا كل سيدة أو فتاة تتعرض إلى مثل هذه الأفعال والجرائم الإلكترونية سرعة الابلاغ أما عن طريق مكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي للمرأة أو اللجوء للنيابة العامة ومباحث الانترنت لعمل اللازم لأنها أفعال مجرمة وعقوبتها شديدة،فقد تكون هذه الجرائم مصحوبة بهتك عرض وهنا تصل عقوبتها للسجن المؤبد بالإضافة إلى أن جريمة الاغتصاب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وطالب المستشار أحمد النجار المجلس القومي للمرأة بضرورة زيادة توعية السيدات والفتيات بعدم نشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لحمايتهم من الوقوع في الجرائم الإلكترونية،لان هذه الجرائم قد تكون عابرة للقارات وتأتي من دول أخرى.



من جانبها، قالت ولاء سليم إن مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة يلعب دورا هاما على مدار ٢٠ عاما لحماية المرأة وتقديم المشورة والتوعية لها، مؤكدة أنه يقوم بدعم المرأة وحمايتها من الجرائم الإلكترونية حيث أنه يعمل في 12 اختصاص منهم القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية والمدنية وتقديم الدعم النفسي فضلا عن تنفيذ الأحكام.

واضافت " نحن نعمل في مسألة العنف الالكتروني ضد المرأة والتي تتم عن طريق التكنولوجيا خاصة جرائم الاختراق وانتهاك الخصوصية والتزييف والفبركة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة فضلا عن جرائم استخدام التكنولوجيا لارتكاب الجرائم".

وتابعت قائلة " لدينا قواعد موحدة في مكتب الشكاوي حيث نتلاقي البلاغات عن طريق الخط الساخن وهو (15115) الذي نقدم فيه المشورة وعقب ذلك نتتبع الحالة..وفي حالة موافقتها نبدأ بالتحرك ونقدم البلاغ ونوفر المحامين لدعم الضحية ".

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الحالات تتراجع عن الابلاغ أما خوفا من الأهل أو خوفا من نظرة المجتمع لها.

ودعت ولاء سليم في نهاية كلمتها بضرورة إبلاغ كل سيدة تتعرض الابتزاز أو للعنف الالكتروني حتي لو لم يكن لديها أي دليل فهي عليها سرعة إبلاغ الجهات المختصة ثم تتعامل هذه الجهات مع الحالة للقضاء على الجريمة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، توفيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.