عروض فرقة "بنكمل بعض" لذوي الهمم تلفت أنظار جمهور معرض الكتاب

لفتت عروض فرقة "بنكمل بعض لذوي الهمم" التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، أنظار جمهور معرض الكتاب في دورة الـ٥٥، والمنعقد بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بعد تقديمها عدد من العروض الفنية والأغاني الوطنية.

وحرصت الأسرة المصرية بكل أفرادها وبمختلف الفئات العمرية على مشاهدة عروض الفرقة.

وأعربت منال منيب، رئيس إدارة ذوي الإعاقة في المركز القومي لثقافة الطفل عن سعادتها بمشاركة فرقتها في معرض الكتاب لتقديم عروضهم الفنية.

وأشارت إلى أن فرقتها تأسست منذ ٣ سنوات وتضم أطفالًا وشبابًا وفتيات من ذوي الهمم، ومجددًا أصبح بها فريق الكورال.

معرض القاهرة للكتاب

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.