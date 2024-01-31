البيئة تواصل تنفيذ أنشطة وفعاليات توعوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تواصل وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البيئية المختلفة، داخل جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 55، والذى يُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 وحتى 6 فبراير 2024، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، وذلك فى إطار عملية التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع بهدف توعية المترددين على جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة على الساحة العالمية والمحلية.

وتضمنت الأنشطة التوعوية طرح مجموعة من الأسئلة البيئية على الأطفال المترددين على قاعة الأطفال، وتوزيع مجموعة من الجوائز العينية، بهدف غرس أهمية البيئة والحفاظ عليها لدى الأطفال، كما تم مشاركة النشاط بعرض شخصية بذرة المحببة لدى الكبار والصغار، حيث تم التفاعل معها بشكل كبير، وهو ما أثار إعجاب المترددين على القاعة المخصصة للأطفال.

فريق التوعية نفذ مجموعة المسابقات البيئية

كما نفذ فريق التوعية مجموعة المسابقات البيئية، تناولت بعض المعلومات البيئية المختلفة بصورة مبسطة للأطفال، كما تم توزيع بعض الهدايا ومجموعة من الكتيبات الخاصة بالموضوعات البيئية المختلفة للأطفال المترددين على الجناح.

وتواصل وزارة البيئة دعوتها للجماهير من مختلف فئات المجتمع إلى زيارة جناح الوزارة بالمعرض للاستفادة مما تقدمه الوزارة من أنشطة، من منطلق السعي لدمج الجيل الحالي في المنظومة البيئية وإشراكه في العمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ وكذا ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي الموارد المتاحة والتوعية بقضايا البيئة، مشيرة إلى أن المحور البيئي والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

تمثل هذه النسخة الـ55 للمعرض أهمية كبيرة للكثيرين، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب أنه ستحل دولة النرويج فيها كضيف شرف وشخصيته العالم سليم حسن، كما اختارت شخصية معرض كتاب الطفل، لتكون الراحل كامل الكيلاني.