كيف تختار كتابًا مناسبًا لطفلك في معرض الكتاب 2024؟

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور والأطفال كل يوم منذ انطلاقه 25 يناير الماضي وحتى 6 فبراير، ويستمر العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

ومع هذا الأقبال الكبير من الأسرة المصرية، مع أطفالهم، نستعرض في التقرير التالي، كيفية اختيار كتاب مناسب لأطفالك؟

توفر الكتب أبواب مثالية لبناء أدمغة الأطفال، فإن الوصول إلى الكتب الجيدة هي خطوة تقرب الأطفال من اكتشاف متعة القراءة، ومساعدة الأطفال في العثور على مواد جيدة لقراءتها، ولكن يتطلب الأمر توجيه الآباء والأمهات ودعمهم المستمر.

التركيز على موضوعات الكتب الهامة

من المحتمل أن يحتفظ أطفالك بالكتب التي تشتريها لعدة سنوات، لذا فعند اختيار كتاب للأطفال، يجب أن تفكر في الحصول على كتب ذات موضوع خالد ومهم، ليحصلوا من هذه الكتب على معلومات من شأنها أن تظل قابلة للتطبيق بعد 10 سنوات من الآن، وهي طريقة لبناء معرفتهم ومساعدتهم على الانتقال إلى مستويات أعلى أخرى من التعلم.

فإن بعض الكتب مكتوبة فقط بمواد تعالج مشكلة موسمية استثنائية، قد لا تكون ذات صلة لسنوات قادمة، وهذا يعني أن أطفالك قد يضطرون إلى الاستمرار في تغيير الكتب أثناء تعلم نفس الموضوع.

اختيار الكتاب ذات الرسوم التوضيحية الجيدة

تكمن قوة الرسوم التوضيحية في أنها تساعد على بقاء المعلومات في أذهان الأطفال.

وللحصول على تأثير أكبر، يجب عليك اختيار الكتب التي تحتوي على مشاهد مصورة بشكل جيد، فيجب أن تكون الصور المستخدمة حية وواضحة، خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات، كما يمكنك أيضًا التفكير في الكتب الخالية من الكلمات، والتي تعتبر بمثابة دفعة رائعة لخيال الأطفال لأنها تسمح لهم بتفسير وتخيل الرسوم التوضيحية أثناء تقدم القصة.

التأكد من المحتوى المناسب لعمر الطفل

يجب أن يكون المحتوى مناسب لعمر الطفل، أثناء البحث عن كتاب للأطفال فيجب أن تتوافق اللغة والرسوم التوضيحية المستخدمة مع قدرة دماغ الطفل على معالجة المعلومات المشتركة.

هناك بعض الكتب ذات المحتوى ثقيل جدًا بحيث يتعذر على الأطفال الصغار فهمه وقد يؤدي إلى إرباكهم، تأكد أيضًا من أن المؤلف/الرسام جيد بما يكفي، وليس متحرشًا جنسيًا لأن هناك بعض الناشرين ممن يسمحون ببيع الكتب ذات المحتوى غير المناسب للأطفال الصغار.

يمكن أن يكون الكتاب تعليميًا

إلى جانب توسيع مهارات الخيال لدى الطفل، يمكن أن يكون الكتاب الجيد تعليميًا أيضًا، بجانب كون الكتاب آسرًا ومثيرًا للاهتمام، إلا أنه يجب أن يقدم الكتاب معلومات للطفل يمكن أن تساعد أطفالك على النمو أكاديميًا.

ويمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل مساعدتهم في كتابة المقالات وتأليفها، حتى يتمكنوا عندما يكبرون من كتابة مقالات متماسكة وخالية من الأخطاء، ويمكن أن يساعدهم أيضًا على فهم بعض المبادئ العلمية الأساسية أو حتى الأشياء التي تؤثر عليهم شخصيًا مثل النظافة وبناء العلاقات الشخصية.

شراء كتب للأطفال هي عملية تتضمن التحقق من محتوى الكتب للتأكد من أنها مناسبة لأطفالك، كما يجب أن تتأكد بنفسك من جودة المادة الموضحة بطريقة يسهل على أطفالك فهمها، والأهم من ذلك، التأكد من أن الكتاب مصمم أيضًا لتعليم وإثارة الخيال والإبداع.

معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤

تمثل هذه النسخة الـ55 للمعرض أهمية كبيرة للكثيرين، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب أنه ستحل دولة النرويج فيها كضيف شرف وشخصيته العالم سليم حسن، كما اختارت شخصية معرض كتاب الطفل، لتكون الراحل كامل الكيلاني.

سعر تذكرة معرض الكتاب ٢٠٢٤

يحافظ القائمون على معرض القاهرة الدولي للكتاب، على سعر مخفض لقيمة تذكرة المعرض، حيث تبلغ هذا العام 10 جنيهات ويمكن للجمهور حجز تذاكرك من خلال منصة إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتب.

كما تخصص محافظة القاهرة خطوط مواصلات عامة للمعرض من كافة الأحياء وذلك لتسهيل الذهاب إلى المعرض من مرتادي المعرض سنويا.