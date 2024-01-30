"يونيسف": 30% من طواقمنا يعمل لإيصال الغذاء والملابس للأطفال فى رفح وغزة

وصف المسئول الإعلامي في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسف)، جوناثان كريكس، الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، في ظل وجود أكثر من 26 ألف شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وقال كريكس- في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء- إن "المنظمة تبذل قصارى جهدها لتوفير الإمدادات الطبية للمستشفيات"، لافتا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المراكز الطبية خرجت عن الخدمة.





وأعرب عن شكره للحكومة المصرية على سرعة إدخالها شاحنات المساعدات إلى غزة، لافتًا إلى أن هناك حاجة لدخول المزيد من الشاحنات الإغاثية إلى شمال ووسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن الطواقم الإغاثية التابعة لمنظمة اليونيسف تجد صعوبة كبيرة في إيصال المساعدات فى مناطق قطاع غزة كافة، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، مؤكدا أن 30% من الطواقم يعملون في رفح وقطاع غزة لإيصال المساعدات والغذاء والملابس الشتوية إلى الأطفال المحتاجين.

وقال المسئول الأممي "نعمل على إيصال المساعدات إلى نحو 40 ألف طفل في غزة ممن يعانون من نقص المياه والإصابة بالأمراض التنفسية والمعدية"، مشددا على أن الأطفال دون الخامسة يواجهون خطر نقص الغذاء.

وأضاف أن هناك أكثر من 300 مدرسة في غزة تحولت إلى ملاجئ، في حين تضرر القطاع التعليمي أيضا بشكل كبير منذ بدء الحرب.

استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين

استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وصحفيون، إن عددا من الأشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جثامين ثلاثة شهداء وصلت مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت منازل في بلدة بيت لاهيا، والأنحاء الغربية من مدينة خان يونس، وحي الجنينة شرق رفح.

وواصلت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية إطلاق النار الكثيف على المناطق الغربية لبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا غربي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يواصل استهداف محيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وتواصل مسيرات الاحتلال إصدار أوامر بإخلاء القاطنين في محيط المستشفى وحي الأمل.

وواصل جيش الاحتلال مُحاصرة مستشفيي الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم التاسع على التوالي ومنع حركة المواطنين الفلسطينيين في محيطه.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26637 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفع عدد المُصابين إلى نحو 65387 مُصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.