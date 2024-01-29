الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الألمانية: خطط إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غير مقبولة بتاتًا

غزة
غزة

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الإثنين، أن خطط إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة  غير مقبولة بتاتا.

وأضافت الخارجية الألمانية في بيانها اليوم، أن هذه الخطط ستزيد الأوضاع سوءا وتخالف القانون الدولي.

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تأتي التصريحات الألمانية عقب اجتماع منظمات استعمارية أمس الأحد، في القدس المحتلة، بعنوان "عودة الاستعمار لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة"، بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.

ودعا رئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية إلى العودة لقطاع غزة، فيما رفع المشاركون في الاجتماع يافطات تدعو إلى تهجير الفلسطينيين.

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كما وقع الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركون على عريضة تدعو إلى عودة الاستعمار إلى قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

حماس: دعوة الاحتلال لضم الضفة وغزة تكشف النوايا المبيتة لتطبيق التهجير والتطهير العرقى

وفى وقت سابق من اليوم، دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم وإدانة فكرة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس، في بيان أذاعته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، إن "دعوة الاحتلال لضم الضفة الغربية وقطاع غزة تكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا، وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم وإدانة فكرة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز نشاط قواته في شمال غزة في الأسابيع المقبلة وسط مؤشرات على عمل حركة حماس إعادة ترسيخ وجودها العسكري هناك، حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

وقالت الإذاعة العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن حوالي 2.000 مقاتل من حماس ما زالوا في المنطقة، إلى حد كبير تحت سيطرة القائد عز الدين الحداد.

ويخطط الجيش الإسرائيلي لتنفيذ غارات على مستوى الألوية على المناطق التي تحاول فيها حماس استعادة معاقلها الشمالية، والتي قد تشمل عمليات واسعة عند الحاجة، كما يشير التقرير، وهو تحول عن الأسابيع الأخيرة التي كان فيها الجيش مهتما بشكل رئيسي بمطاردة الأسلحة والأنفاق وجيوب صغيرة من المقاومة المتبقية.

الخارجية الألمانية إسرائيل تهجير الفلسطينيين قطاع غزة القانون الدولي القدس المحتلة

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