الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الأمم المتحدة: ملاجئ أونروا تجاوزت طاقتها الاستيعابية بأربعة أضعاف

ملاجئ أونروا
ملاجئ أونروا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أن ملاجئ أونروا تجاوزت طاقتها الاستيعابية بأربعة أضعاف، نتيجة مواصلة القوات الإسرائيلية الأعمال العدائية المستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرًا إلى القتال العنيف في خان يونس.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلى فرار الفلسطينيين جنوبًا إلى رفح المكتظة بالفعل، رغم عدم وجود ممر آمن، في ظل عدم توقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وقال المكتب إنه وفقًا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، فإن أكثر من 26420 شخصًا قتلوا حتى الآن في غزة منذ 7 أكتوبر. وكان وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، قال في منشور على موقع إكس "إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره منذ أشهر".

وأكد المسئول الأممي أن احتياجات الناس في غزة أكبر من أي وقت مضى، وأن التهديد الذي تتعرض له قدرتنا الإنسانية على مساعدتهم أكبر من أي وقت مضى. نحن بحاجة إلى أن نعمل بأقصى طاقتنا لإعطاء سكان غزة لحظة أمل.
وبدورها، أكدت أونروا أنها ستفعل "كل ما هو ممكن" لمواصلة مساعدة سكان غزة، باعتبارها أكبر منظمة مساعدات في القطاع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قال إن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الخطيرة للغاية ضد عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا). 

ومن جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في منشور على موقع (إكس)، أن قطع التمويل عن أونروا "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب غزة، الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة".

وأشار إلى أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على أونروا من أجل بقائهم على قيد الحياة. في ظل تحذير مفوض عام أونروا من أن عمليتها الإنسانية "تنهار".

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