أوكرانيا تعتزم بناء 4 مفاعلات نووية جديدة غربى البلاد

تعتزم أوكرانيا بناء أربعة مفاعلات جديدة في محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية بمساعدة غربية.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الإثنين، أنه "بسعة ستة مفاعلات، ستكون محطة خميلنيتسكي الأكبر في أوروبا، بل ستكون أقوى من محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

ومن المنتظر أن تبدأ عملية بناء المفاعلات العام الجاري في غرب أوكرانيا، على بعد نحو 180 كيلومترًا من الحدود البولندية، رغم الحرب الدائرة مع روسيا.

يشار إلى أن محطة زابوريجيا تخضع لسيطرة روسيا بعد غزوها عام 2022 لأوكرانيا، التي تحتاج الآن إلى المزيد من خيارات الطاقة.

وأضاف الوزير الأوكراني: "نرى في ذلك آلية لتعويض الطاقة المفقودة من محطة زابوريجيا النووية المحتلة"، بيد أنه أعرب عن ثقته أن المحطة الواقعة في جنوب شرق روسيا ستعود إلى أحضان أوكرانيا، إن عاجلًا أم آجلًا.