"الهيروين" يقود 3 سيدات للحبس بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم الإثنين، حبس 3 سيدات أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بحيازة كمية من مخدر الهيروين بالسلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمات، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم، من ضبط 3 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، وبحوزتهن 1.250 كيلوجرام لمخدر "الهيروين" ومبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت معلومات عن نشاط المشتبه بهن، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بحيازتهن المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.