الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس الراقصة حورية سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

الراقصة حورية
الراقصة حورية

قضت محكمة جنح الإقتصادية الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، اليوم الاثنين،  بمعاقبة الراقصة حورية بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والإعتداء على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل التواصل.

وقررت إحالة القضية للمحكمة الإقتصادية برئاسة المستشار صادق بلال رئيس المحكمة والذي حدد الدائرة الرابعة لنظرها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.

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