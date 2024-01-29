سنة سجن لـ"شاذ" عرض نفسه لممارسة الفجور على "فيس بوك"

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، عاطل بالسجن سنة وغرامة 300 جنيه ووضعه تحت المراقبة بعد انقضاء مدته؛ بتهمة ممارسة الشذوذ والإعلان عن نفسه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بدائرة قسم شرطة التجمع.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم "س. م" ٢٢ سنة، أعلن عن نفسه عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي "فيس بوك" لممارسة الشذوذ الجنسي مقابل ٥٠٠ جنيه عن الليلة الواحدة.

وألقت إدارة الآداب القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على ألعاب جنسية وفيديوهات خاصة به، وصور له في أوضاع مخلة أثناء ممارسته الشذوذ الجنسي.