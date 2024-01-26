كان بيمارس أعمال الفجور.. حكاية شاب ترك الهندسة واتجه لممارسة الشذوذ فى الدقهلية

جددت النيابة العامة، حبس شاب مهندس حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات ومقيم بمحافظة دمياط، وذلك بعد قيامه بإنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقوم من خلالها بالإعلان عن نفسه وتسهيل الفجور والتحريض على ممارسة الشذوذ من راغبي المتعة الحرام مثلي الجنس، خلال تواجده بمدينة جمصة محافظة الدقهلية وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة، بقيام إسلام، حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات ومقيم مدينة دمياط محافظة دمياط بممارسة الفجور وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء وإدارة صفحة على تطبيق (فيسبوك) المرئي للعامة يقوم من خلالها بالإعلان عن نفسه وتسهيل الفجور له والتحريض على ممارسة هذا السلوك الشاذ عن مجتمعنا، كما أنه يقوم بممارسة الشذوذ الجنسي مع راغبي المتعة الحرام عن طريق التواصل معهم عبر تطبيق فيسبوك المرئي للعامة.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحرى عنه حال تواجده بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في إدارة الصفحة.

وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وممارسة الشذوذ مع الرجال راغبي المتعة الحرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.