من حفلات الساحل إلى السجن.. القصة الكاملة لحبس الراقصة حورية

أثار ظهور الراقصة "حورية" خلال إحدى حفلات الساحل الشمالي ببدلة رقص شبه عارية، جدلا واسعا.

وأصدرت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، حكمها النهائي بمعاقبة الراقصة حورية بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ووجهت لها النيابة عدة تهم منها بث فيديوهات فاضحة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بدأت قصة الراقصة حورية من خلال أداء رقصاتها في الساحل الشمالي ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت ببدل رقص شبه عارية وأداء يثير الغرائز بهدف التحريض على الفسق والرذيلة والإثارة.

وفور انتشار مقاطع الفيديو لها على منصات التواصل الاجتماعي، قامت أجهزة مباحث الآداب بوزارة الداخلية بفحصها وتم اعتقالها.

قرار حبس الراقصة حورية

ففى نهاية نوفمبر الماضى قررت جهات التحقيق حبس الراقصة حورية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإثارة الغرائز وارتدائها بدل رقص شرقي شبه عارية تظهر مناطق حساسة من جسدها.

وعلى الفور أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها بتهمة التحريض على الفسق.

التحقيقات الأولية مع الراقصة حورية

وكشفت التحقيقات الأولية أن الراقصة تعمدت الظهور ببدل رقص شبه عارية، لإثارة الغرائز والتحريض على الفسق والفجور، والظهور في حفلات رقص ببدل رقص تظهر مفاتنها وأجزاء حساسة من جسدها ونشر المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحريات الأمنية أن الراقصة حورية تدعى “حنين” بالغة من العمر 23 سنة، وتعمل راقصة في الملاهي الليلية والشواطئ الشهيرة بحركات مثيرة لاستقطاب رواد للأماكن، حيث كانت تؤدي الحركات الاستعراضية بأساليب تثير الغرائز وتتعمد إظهار أماكن حساسة من جسدها من بدل الرقص التي ترتديها.

القبض على الراقصة حورية

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ ضد الراقصة حورية

وتقدم محامي ببلاغ إلى النائب العام حمل الرقم 524929، اتهم فيه الراقصة حورية بكشف عورتها داخل النوادي الليلية، ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلانا وتحريضا على الفسق والفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.

واتهم المحامي، الراقصة حورية، الشهيرة براقصة الساحل الشرير، بالظهور متعمدة في كافة مقاطع الفيديو الخاصة بها، وهي تؤدي حركات مخلة للآداب، بالإضافة إلى أداء الرقص الشعبي بطريقة تتضمن الإثارة وإغواء الشباب والتحريض على الفسق، وهو ما ينتج عنه هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار الذين يمثلون أكبر فئة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المحامي في بلاغه ضد الراقصة حورية، أن هذه الأفعال تهدد المجتمع المصري بالكامل، وتخالف القيم والتقاليد المصرية، وتتعمد إثارة الفتن والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بالأفعال التي تقوم بها، وهو ما تنص عليه مواد قانون العقوبات رقم 278، وأيضا القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.