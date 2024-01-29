القصة الكاملة لمقتل طالب بـ20 طعنة في الشروق

شهدت مدينة الشروق الأيام الماضية قضية قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل عمره، بعدما أعطى الأمان لعامل بأحد الملاعب الرياضة بالمدينة، فكان مصيره القتل على يديه بـ20 طعنة نافذة.

وكان المجني عليه مستأجر شقة بمنطقة المستقبل بمدينة الشروق ليكون بالقرب من جامعته الخاصة، وعندما تعرف عليه المتهم في أحد الملاعب الرياضية وجده حنونًا فقرر الاقتراب منه حتى يتمكن من تنفيذ مخططه لسرقته.

بدأ المتهم أولًا بتبادل أرقام الهواتف المحمولة، وطلب من المجني عليه استضافته بشقته لضيق حالته المادية وعدم استطاعته تأجير شقة، وبمجرد موافقة المجني عليه على هذه الاستضافه توجه إليه المتهم وبرفقته قطعة من المواد المخدرة ليتعاطاها سويًا، وقام بطعنه عدة طعنات نافذة وسرق 5 آلاف ريال سعودي ولاذ بالفرار

قرارات النيابة

وقررت نيابة الشروق وبدر حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، وأمرت بدفن جثة المجني عليه عقب التشريح.

اعترافات المتهم

وقال المتهم إن المجني عليه كان طيب القلب وكريمًا، وعطف عليه ولأنه يسكن بمفرده وعلم بأنه يملك مبلغ مالي كبير لأنه أخبره أن والديه يعملان في إحدى دول الخليج ويرسلان له مبلغًا ماليًا كل شهر لينفق على نفسه.

وأضاف المتهم أنه استغل ذلك وأخبر الضحية أنه لا يجد مكانًا يقيم به وأن النفقات مرتفعة ومرتبه لا يكفي لاستئجار مسكن وطلب المجني عليه استضافته ورأف بوضعه لحاجته الشديدة إلى العمل والمال، فاختمرت في ذهنه أن يقتله ويأخذ ما معه من مبلغ مالي ويهرب في الحال، وخطط لذلك وقتله وتركه غارقًا في دمائه وفر هاربًا.