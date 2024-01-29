الحروف الأبجدية تزين جدران المركز التربوي لدول الخليج والزائرين ( صور)

الحروف الأبجدية تزين المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، حيث قام المركز بتزين جدران الدار بالحروف الأبجدية والتي جذبت أنظار زائري المعرض.



وقام زائري المعرض بالتقاط الصور التذكارية مع جدران المركز تخليدًا لذلك اليوم، وقال مسؤول المركز إن الحروف الأبجدية لها سحر وطابع كبير في نفوس القراء لذلك حرص المركز على تزين الجدران بها والتي جذبت أنظار جميع زائري المعرض.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.



وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

IMG-20240129-WA0152

IMG-20240129-WA0156

IMG-20240129-WA0155