الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن تاثير ارتفاع أسعار الأعلاف على الثروة الداجنة

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب إحاطة إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن إرتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 35 %، الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على قطاع الثروة الداجنة فى مصر، فى ظل هذا الإرتفاع الجنونى المستمر لأسعار الأعلاف.

  أسعار العلف وصلت إلى 28 ألف جنيه ونقص الأمصال واللقاحات البيطرية

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن هناك زيادة فى أسعار الأعلاف بشكل غير مسبوق، حيث وصلت أسعار العلف إلى 28 ألف جنيه من مستويات 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه، إلى جانب نقص الأمصال واللقاحات البيطرية، مما يؤثر على مستلزمات الإنتاج، مشيرة إلى أن أزمة إرتفاع أسعار الأعلاف تتمثل فى نقص المادة الفعالة من الخارج والتى يتم استيرادها بالدولار.

 ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن والبيض

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤدى إلى ارتفاع جنوني فى أسعار الدواجن والبيض، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، حيث تعتبر هذه السلع من السلع الأساسية للمواطن المصرى فى ظل إرتفاع أسعار اللحوم، مما سيكون له تأثير سلبى على العديد من الأسر المصرية.

وتساءلت فى ختام بيانها قائلة أين الرقابة علي الأسواق والأسعار، مؤكدة على ضرورة وجود دور قوى لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتصدى لظاهرة جشع التجار فى الأسواق لعدم استغلال أزمة إرتفاع أسعار الأعلاف،  مؤكدة أن ظاهرة جشع التجار ظهرت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع الأزمة الإقتصادية الحالية فى مصر والتى يتضرر منها الشعب المصرى بكل فئاته.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الاثنين تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية، بجانب عدد من المشروعات الأخرى.

النائبة إيفلين متى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ارتفاع أسعار الأعلاف وزير الزراعة السيد القصير

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