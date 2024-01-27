السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حماد عبدالله لـ"الشاهد": اعتماد المواطن على الدولة أمر خطير جدًا.. والرئيس يعمل وحده

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن اعتماد المواطن على الدولة أمر في منتهى الخطورة، متابعًا: "وصلنا لمرحلة أصبحت الدولة بالنسبة للمواطن بابا وماما وكل حاجة".

وأضاف عبدالله في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هذا ليس الآن فقط بل من أيام الاشتراكية منذ عقود" مؤكدًا أن هذا الأمر من أولويات العمل الوطني للمرحلة القادمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "الرئيس السيسي أنجز إنجازًا ضخمًا جدًا كلفنا تكلفة عالية، ونريد سد تلك التكلفة بتغيير نظام الإدارة في البلد، الرئيس السيسي قارئ جيد ويعي هذا الأمر جيدًا، صعبان عليا إن الرئيس السيسي يعمل وحده".

واستكمل: "وصيتي للرئيس السيسي 4 حاجات، أولهم حسن اختيار المساعدين، إنشاء دائرة أوسع، الاهتمام بالشباب ليس بالمؤتمرات لكن الاهتمام بالشباب في المدارس الإعدادية الصناعية والثانوية، والنقطة الرابعة أن يأخذ التعليم الاهتمام الأكبر من الرئيس السيسي".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد حماد عبدالله محمد الباز الرئيس السيسي

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