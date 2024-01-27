شعبة المستوردين: أزمة سعر الصرف في السوق الموازية ستؤدى إلى غلاء الأسعار

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إنه لا بد من إيجاد طريقة لكي لا نكون تحت رحمة السوق الموازية لسعر الدولار.

وأضاف بشاي في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "لازم حد من الحكومة يفمهنا الوضع إيه، لو الوضع مستمر هنصبر" مؤكدًا أن أزمة سعر الصرف في السوق الموازية ستؤدي إلى مزيد من غلاء الأسعار.

وتابع: "الناس معذورة في شراء الذهب، الناس عاوزة تعمل أقصى ما في وسعها للحفاظ على رأس المال والذهب أسهل طريقة للحفاظ على رأس المال حاليًا".

واستكمل: "يجب أن يكون هناك تواصل بين الحكومة والبنك المركزي، وحد يطلع يفهم الناس إيه الحلول لحل تلك المشكلة".