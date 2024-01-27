حقيقة زيارة نجم هوليود "توم هانكس" للأهرامات

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” صورة لإحدى الزيارات السابقة للمثل العالمى “توم هانكس” وزوجته الممثلة “ريتا ويلسون ”أثناء زيارتهما لمنطقة أهرامات الجيزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الصورة المنشورة على صفحة الوزارة بأن هانكس موجود حاليا فى مصر.

وأوضحت الدستور أن هذه الصورة ترجع إلى زيارة الممثل العالمى توم هانكس للبلاد فى شهر أبريل من العام الماضى، وجاء هانكس بزيارة سرية بعيدا عن وسائل الإعلام وكان يستهدف الزيارة بعيدا عن أى صخب إعلامى.

واقترنت زيارة هانكس وقتها بالملوخية وذلك بعد أن شاهده عدد من المواطنين بصحبة زوجته وبعض من أصدقائه يتناولوا “الملوخية ” بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الزمالك، ولم تعلق وقتها وزارة السياحة والأثار حول زيارة نجم هوليود توم هانكس وقد برر المسؤلون بالوزارة وقتها أن هانكس هو الذي طالب الخصوصية وعدم عقد أى لقاءات إعلامية أو إعلان عن زياراته.

كما لم تخرج الوزارة حينها أي بيانات حول زيارة النجم العالمى توم هانكس وزوجتة الممثلة ريتا ويلسون لتفرج اليوم عن أحد صور لهانكس بالأهرامات لتنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى مصر وخاصة أن زيارة المشاهير تؤدي إلى نتائج إيجابية من ناجية الترويج السياحى.

يشار إلى أن هناك العديد من المشاهير ونجوم هوليود الذين زاروا مصر خلال الفترة الماضية، وكانوا حريصين على التقاط الصور التذكارية بمنطقة أهرامات الجيزة من بينهم نجم هوليود “تيريس جيبسون” بطل أفلام (سلسة fast x)الشهيرة، والممثلة الهندية “سوناكشي سينها” التى زارت الأهرامات والمتحف القومى للحضارة المصرية، والنجم العالمي بوراك أوزجيفت، والمطربة الأمريكية اليز ليبك، الشهيرة بـ"أمون ستار" وغيرهم من المشاهير الذين أعلنوا أن زيارة الأهرامات وتمثال أبو الهول كانت حلم لهم منذ طفولتهم طالما ما أرادوا تحقيقه.