"عيسى" يُناقش مع منظمي الرحلات الإسبانية مخطط التطوير والاستثمار بالمناطق السياحية

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن المخطط التنظيمي العام Master Plan المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية ومنها المنطقة الواقعة من مطار سفنكس الدولي إلى منطقة هرم سقارة والتي تضم أيضًا أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال لقائه ببعض منظمي الرحلات، ومسئولي ومالكي ومديري بعض شركات السياحة وشركات الطيران في إسبانيا، وأصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية الدولية خلال زياراتة الحالية للعاصمة الاسبانية مدريد

وأشاد “عيسى” بما تشهده التجربة السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة من تطوير وتحسين في الزيارة وفي جودة الخدمات المقدمة بها ولا سيما شراكة القطاع الخاص التي تقوم بتحسين وتطوير الخدمات بهذه المنطقة.

مجموعة اسبانية تسنهدف إقامة 16 فندق فى مصر بحلول 2030

وخلال لقائه مع إحدى المجموعات الفندقية في إسبانيا، أوضح المدير التنفيذي للمجموعة أن المجموعة لديها 2 منشأة فندقية في مصر، وتستهدف زيادتهم من 12 إلى 16 منشأة فندقية أخرى في مصر حتى 2030.

وفي لقاء مع إحدى شركات السياحة الإسبانية التي تعمل في الترويج السياحي الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها والتي تعد من أشهر مواقع السفر والسياحة والذي يجذب ما يقرب من 6 % من السائحين الإسبان المهتمين بالسياحة والسفر، حرص ممثلو الشركة على استعراض حجم أعمال الشركة في الترويج الإلكتروني للمقاصد السياحية المختلفة، وتقدمت بمقترح لتنفيذ بعض الحملات التسويقية المشتركة للمقصد السياحي المصري.

وفي هذا الشأن، وجه “عيسى” ممثلي الشركة بإعداد عرض تقديمي متكامل عن هذا المقترح وتقديمه للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لدراسته وبحث إمكانية التعاون المشترك بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الإسبان الوافدين لمصر.