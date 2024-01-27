زيادة حركة السياحة خلال الأسابيع الأولى من 2024

كشفت وزارة السياحة والآثار عن أن كل المحافظات والمدن السياحية في مصر شهدت أرقامًا إيجابية في معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الماضي 2023، والذي اختتم بتحقيق نحو 14.906 مليون سائح، كما شهدت الـ19 يومًا الأولى من عام 2024 زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 9% عن مثيلتها في عام 2023.

وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن مدينة الغردقة استقبلت خلال العام الماضي نحو 4 ملايين سائح، ومدينة شرم الشيخ نحو 3 ملايين سائح، أما مدينة مرسى علم فقد استقبلت نحو مليون سائح، موضحًا أن هناك تنوعا متميزا في تركيبة السائحين الوافدين إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن السائحين الألمان قد جاءوا في المرتبة الأولى بين هؤلاء السائحين الوافدين.

كما جاء نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023، 1.2%، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 33% مقارنة بنصيبها في عام 2019، وتستهدف وزارة السياحة والآثار الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028، من 1.6% إلى 1.7%، بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر الوصول بمستهدفات صناعة السياحة في مصر في عام 2028 إلى 30 مليون سائح، وهو ما يتطلب زيادة مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة، ولهذا تعمل الوزارة على زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر؛ حيث إن أعداد مقاعد الطيران قد زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها في عام 2022، وذلك حسب وزارة السياحة والآثار، كما تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار الفندقي لتتناسب أعداد الغرف الفندقية مع أعداد السائحين المتوقع توافدهم على مصر خلال السنوات المقبلة.