وزير السياحة: ضرورة تسهيل حركة السياحة البينية بين الدول العربية

التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مع مجموعة من السفراء العرب المعتمدين في إسبانيا وهم سفراء دول كل من المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ليبيا، اليمن، وسلطنة عمان، يأتى ذلك على هامش مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذي افتتحت فعالياته اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقد حرص هؤلاء السفراء على زيارة الجناح المصري المشارك في المعرض ولقاء السيد الوزير للترحيب به، وتأكيدهم على دعم بلدهم لمصر ولدورها الحضاري والثقافي والريادي الهام ومكانتها السياحية المتميزة.

وقد شارك في حضور هذا اللقاء الوزير مفوض منى عرفة بالسفارة المصرية في إسبانيا، والأستاذ أحمد نصر المستشار التجاري بالسفارة، وبسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

وقد استهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالسفراء، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والدول العربية المختلفة وأوجه التعاون المتنوعة بينهم في عدة مجالات ولا سيما مجال السياحة والآثار.

كما أشار إلى حرص مصر على تعزيز مزيد من سبل التعاون والتنسيق والتكامل في العمل العربي المشترك مع الدول العربية المختلقة في مجال السياحة والآثار، لافتًا إلى أهمية وضع برامج سياحية تكاملية بينهم والاهتمام بالترويج المشترك للمنتج السياحي الإقليمي العربي.

وتحدث عن أهمية وضع سياسات موحدة تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل حركة السياحة البينية بين الدول العربية، وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بينهم.

وتشارك مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 بالعاصمة الإسبانية مدريد في دورته الـ44، والذي يقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير الجاري، بجناح مساحته 350 مترًا مربعًا يتكون من طابقين.

وقد قام الوزير بجولة داخل الجناح المصري المشارك والتقى بالشركات والفنادق المصرية.