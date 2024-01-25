الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يتحدث عن المتحف المصرى الكبير بأسبانيا

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير  سيقدم للعالم  تجربة سياحية متميزة، لافتًا إلى أن هذا المتحف يعد صرحًا ثقافيًا واقتصاديًا ومؤسسة علمية تعليمية عالمية، كما أنه سيعرض الحضارة المصرية القديمة حيث سيحكي قصة المصري القديم وبراعته في جميع الفنون ونجاحه في تأسيس وتقديم العديد من المفاهيم التي تسير عليها البشرية حتى الآن وأتاحت للإنسانية التقدم الملموس في كافة مناحي الحياة.

 

وأضاف أن المتحف المصري الكبير سيكون النواة الأولى لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي إلى جانب ما تشهده منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي من تطوير.

 

جاء ذلك على هامش مشاركتة الحالية فى المعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR 2024 في دورته ال 44، والمقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير الجاري.

واستعرض  الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز السياحة المستدامة، والتي من بينها إصدار الاشتراطات والمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge والتي تم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وبما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC)، لافتًا إلى أنه تم تقييم وترخيص عدد من المنشآت الفندقية البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تعد أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقًا لهذه الاشتراطات، هذا بالإضافة إلى الزام المنشآت الفندقية والسياحية بالحصول على شهادات تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة، كما تم الانتهاء من تركيب محطات للطاقة الشمسية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف.

 

كما تحدث عيسى أيضا عن دور المجلس الأعلى للآثار كمؤسسة علمية تقوم بترميم الآثار وصونها والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مشيرًا إلى جهود الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لزيادة معدلات الإنفاق العام على مشروعات الآثار والمتاحف خلال عام 2023 لتنال ما تستحقه من إنفاق بما يساهم في تحسين التجربة السياحية بها.

 

المتحف الكبير على غلاف أحد المجلات الإسبانية 

وفى سياق اخر قامت مجلة Infortursa، إحدى أبرز المجلات السياحية في دولة إسبانيا بتصميم غلاف عددها لشهر يناير عن مصر والمتحف المصري الكبير حيث تصدرت صورة المتحف المصري الكبير وتمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بالبهو العظيم بالمتحف غلاف المجلة، كما خصصت المجلة صفحتين في العدد للحديث عن مصر وحوار مع  الوزير، وذلك بمناسبة مشاركة مصر في المعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR 2024.

المتحف المصري الكبير السياحة المستدامة المعرض الدولي للسياحة والسفر المجلس الأعلى للآثار تمثال الملك رمسيس الثاني

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