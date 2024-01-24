وزير السياحة يروج لمصر خلال مشاركته بالمعرض الدولى للسياحة والسفر بمدريد

عقد اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي عدد من أبرز وسائل الإعلام وكالات الأنباء والصحف الإسبانية، وذلك على هامش تواجدة بالجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR 2024 في دورته الـ 44، والمقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير الجاري.

وخلال هذه اللقاءات، أكد الوزير على أن السوق الإسباني يعد أحد الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة، مشيرًا إلى أن المقصد السياحي المصري حقق رقمًا قياسيًا في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليه من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2023 حيث بلغ عدد السائحين الوافدين 14.906 مليون سائح؛ ليكون أعلى معدل للحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة المصرية، كما أوضح أن الحركة السياحية الوافدة خلال الربع الأخير من عام 2023 تعتبر ثاني أعلى معدل في الحركة السياحية في مصر بعد عام 2010 حيث حققت خلال هذا الربع عدد 3.6 مليون سائح.

وأضاف أن الوزارة من خلال سياستها الترويجية تستهدف جذب أسواق سياحية جديدة والتي من بينها السوق الأسترالية والذي شهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة منه خلال عام 2023، لاسيما منذ افتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في شهر نوفمبر الماضي بمتحف أستراليا بمدينة سيدني.

كما استعرض الجهود التي يتم بذلها للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة، والتي من بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بالإضافة إلى استضافة العديد من الزيارات التعريفية لـمنظمي الرحلات وممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين لاطلاعهم على التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، كما قامت الهيئة بتصوير عدد من لأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال تواجدهم بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد وشعورهم بالأمان والاستمتاع بما تتحلى به هذه المقاصد من مقومات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة، لافتًا إلى أنه تم نشر هذه الأفلام على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تم إرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يسهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.

وتحدث الوزير أيضًا عن المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ويتميز بميزة تنافسية كبيرة بها وتركز عليها الوزارة حاليًا وهى السياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، ومنتج السياحة الثقافية الذي يحظى باهتمام وشغف السائحين المهتمين بالحضارة والأماكن الأثرية ومن بينهم السائح الإسباني حيث يستطيع معايشة تجربة سياحية متميزة خلال زيارته للمتاحف والمواقع الاثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري، لاسيما في ظل ما تشهده هذه المواقع والمتاحف من أعمال تطوير ورفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة بها في إطار جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية بالمواقع السياحية والأثرية وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

كما تحدث عن الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي، والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break مما يعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة وزيادة عدد الليالي السياحية بها، لافتًا إلى أن منتج القاهرة الكبرى الثقافي يتيح للزائر الاستمتاع بـ ٨ تجارب سياحية مختلفة مقسمة على عدد من المسارات تتمتع بوجود عدد من الأماكن السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة فرعونية كانت أو إسلامية أو قبطية أو يهودية.