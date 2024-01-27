قرار جديد ضد سائق "التريلا" المتسبب فى "حادث المريوطية"

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم السبت، حبس سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات على دائري الرماية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة العامة بالجيزة نتائج تحليل المخدرات لسائق التريلا المتسبب في الحادث بعد التحفظ عليه، كما أمرت باستعجال تقرير المهندس الفني عن الحادث.

وأجرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في حادث إطاحة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" بـ8 سيارات من أعلى محور المريوطية أمام المتحف الكبير.

وكلفت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث التصادم، والتي أظهرت لحظة وقوع الحادث، وتبين توقف عدد من السيارات على الطريق الدائري من مدينة 6 أكتوبر إلى المريوطية بسبب الكثافة المرورية، وفجأة ظهرت سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد البناء ودهست السيارات المتوقفة.

ومع استمرار "التريلا" في صدم السيارات المتوقفة أدى ذلك إلى انقلاب سيارة ملاكي وميكروباص ونقل محملة بالخراف وخروجها من السور الحديدي الخاص بالطريق الدائري والسقوط من أعلى إلى الأرض، ونتج عنه إصابة شخصين، ونقلا إلى المستشفى وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات بأن سائق التريلا تسبب في إصابة 5 أشخاص وتهشم 8 سيارات بحادث محور المريوطية، حيث كان يقود سيارته المحملة بمواد البناء "زلط"، وأثناء سيره على المحور فوجئ بتوقف حركة السيارات وزحام مروري كثيف.

وأضافت التحقيقات أن سائق التريلا لم يتمكن من التوقف، ولم يقدر المسافة بينه وبين السيارات أمامه، فاصطدم بها لعدم قدرته على جذب الفرامل وثقل السيارة لحمولتها.

وكشفت التحقيقات عن أن حادث التصادم أسفر عن سقوط 3 سيارات من أعلى المحور، إحداها محملة بالخراف وميكروباص وثالثة ملاكي.

وتبين من التحقيقات أن السائق من محافظة سوهاج، ويعمل سائقا على السيارة لنقل مواد البناء، وأمرت النيابة بالتحفظ عليه وإجراء تحليل مخدرات له.