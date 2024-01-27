السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد سائق "التريلا" المتسبب فى "حادث المريوطية"

حادث المريوطية
حادث المريوطية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم السبت، حبس سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات على دائري الرماية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة العامة بالجيزة نتائج تحليل المخدرات لسائق التريلا المتسبب في الحادث بعد التحفظ عليه، كما أمرت باستعجال تقرير المهندس الفني عن الحادث.

وأجرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في حادث إطاحة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" بـ8 سيارات من أعلى محور المريوطية أمام المتحف الكبير.

وكلفت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث التصادم، والتي أظهرت لحظة وقوع الحادث، وتبين توقف عدد من السيارات على الطريق الدائري من مدينة 6 أكتوبر إلى المريوطية بسبب الكثافة المرورية، وفجأة ظهرت سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد البناء ودهست السيارات المتوقفة.

ومع استمرار "التريلا" في صدم السيارات المتوقفة أدى ذلك إلى انقلاب سيارة ملاكي وميكروباص ونقل محملة بالخراف وخروجها من السور الحديدي الخاص بالطريق الدائري والسقوط من أعلى إلى الأرض، ونتج عنه إصابة شخصين، ونقلا إلى المستشفى وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات بأن سائق التريلا تسبب في إصابة 5 أشخاص وتهشم 8 سيارات بحادث محور المريوطية، حيث كان يقود سيارته المحملة بمواد البناء "زلط"، وأثناء سيره على المحور فوجئ بتوقف حركة السيارات وزحام مروري كثيف.

وأضافت التحقيقات أن سائق التريلا لم يتمكن من التوقف، ولم يقدر المسافة بينه وبين السيارات أمامه، فاصطدم بها لعدم قدرته على جذب الفرامل وثقل السيارة لحمولتها.

وكشفت التحقيقات عن أن حادث التصادم أسفر عن سقوط 3 سيارات من أعلى المحور، إحداها محملة بالخراف وميكروباص وثالثة ملاكي.

وتبين من التحقيقات أن السائق من محافظة سوهاج، ويعمل سائقا على السيارة لنقل مواد البناء، وأمرت النيابة بالتحفظ عليه وإجراء تحليل مخدرات له.

قاضي المعارضات حبس سائق التريلا سائق التريلا المتسبب حادث تصادم السيارات أعلى دائري الرماية النيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل طعن طالب ثانوي بسبب خلافات بينهما بالإسكندرية

تجديد حبس متهم بسرقة المواطنين بأسلوب "النشل" فى روض الفرج

تجديد حبس المتهم بقتل لص حال محاولته الدفاع عن نفسه فى المطرية

تجديد حبس 6 عاطلين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى المعصرة ودار السلام

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

قرار جديد ضد سائق "التريلا" المتسبب فى "حادث المريوطية"

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيون.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد في بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران