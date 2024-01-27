السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. نصف نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي الهمم

البطولة الدولية للريشة
البطولة الدولية للريشة الطائرة للقدرات الخاصة

انطلقت صباح اليوم السبت، منافسات دور نصف النهائي في النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة والمقامة على صالة 3 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام اليوم لقاءات نصف النهائي في منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حرصت على تنظيم جولة سياحية لمنطقة الأهرامات التاريخية للوفود المشاركة صباح أمس الجمعة وهو ما كان أثر كبير في نفوس اللاعبين والإداريين المشاركين بالبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.

وحرصت اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة على تنظيم جولة سياحية بمنطقة الأهرامات للوفود المشاركة بالبطولة الدولية والمقامة على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور على حسب الله، بتوفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة بهذه الجولة حتى تليق بإسم وسمعة مصر التاريخية.

والتقطت الوفود عدة صور تذكارية مع معالم منطقة الأهرامات السياحية معبرين عن فخرهم واعجابهم بهذه الزيارة التي ستظل معلقة بأذهانهم.

والترتيب لهذه الجولة السياحية بالتنسيق مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية.

اوغندا بإستاد القاهرة الدولي بطولة مصر الدولية للريشة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة

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