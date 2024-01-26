"الأولمبية" و"الرياضة" تنعيان العامرى فاروق: وهب حياته لخدمة الأهلى

نعت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، الفقيد الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق الذي توفاه الله اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان نعيها للفقيد الراحل : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعى بخالص الحزن والآسى الفقيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة إخلاص وعطاء طويلة في خدمة الرياضة المصرية وهب فيها حياته لخدمة النادي الأهلي والرياضة المصرية.

وتابعت اللجنة الأولمبية: «خالص التعازي للنادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب وأعضائه وجماهيره والدكتور هشام العامري امين صندوق الاتحاد المصري للسباحة والأسرة الكريمة في المصاب الأليم، وندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويهم والصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد الراحل العامري فاروق بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وزير الرياضة ينعى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المغفور له العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الشباب والرياضة:" العامري فاروق كان رجلاً وطنياً، وكان له دور بارز في دعم الرياضة المصرية، وكان دائمًا يسعى إلى تطوير الرياضة المصرية ورفع مكانتها، وكان شخصية محبوبة من الجميع، وكان له دور بارز في خدمة النادي الأهلي".

وأكد "صبحي" أن الفقيد كان صاحب سيرة عطرة، وحقق العديد من الإنجازات في المجال الرياضي، وكان له دور بارز في خدمة الرياضة المصرية، وكان أحد رموز الرياضة المصرية، وشغل العديد من المناصب الهامة في المجال الرياضي، منها وزير الرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، معرباً عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.