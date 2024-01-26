الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الأولمبية" و"الرياضة" تنعيان العامرى فاروق: وهب حياته لخدمة الأهلى

وفاة العامري فاروق
وفاة العامري فاروق

نعت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، الفقيد الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق الذي توفاه الله اليوم الجمعة بعد صراع مع  المرض.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان نعيها للفقيد الراحل : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعى بخالص الحزن والآسى الفقيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة إخلاص وعطاء طويلة في خدمة الرياضة المصرية وهب فيها حياته لخدمة النادي الأهلي والرياضة المصرية.

وتابعت اللجنة الأولمبية: «خالص التعازي للنادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب وأعضائه وجماهيره والدكتور هشام العامري امين صندوق الاتحاد المصري للسباحة والأسرة الكريمة في المصاب الأليم، وندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويهم والصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد الراحل العامري فاروق بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وزير الرياضة ينعى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي 

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المغفور له العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الشباب والرياضة:" العامري فاروق كان رجلاً وطنياً، وكان له دور بارز في دعم الرياضة المصرية، وكان دائمًا يسعى إلى تطوير الرياضة المصرية ورفع مكانتها، وكان شخصية محبوبة من الجميع، وكان له دور بارز في خدمة النادي الأهلي".

وأكد "صبحي" أن الفقيد كان صاحب سيرة عطرة، وحقق العديد من الإنجازات في المجال الرياضي، وكان له دور بارز في خدمة الرياضة المصرية، وكان أحد رموز الرياضة المصرية، وشغل العديد من المناصب الهامة في المجال الرياضي، منها وزير الرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، معرباً عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هشام العامري رئيس النادي الأهلي الاهلى اللجنة الأولمبية وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

عاجل.. وفاة العامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى بعد صراع مع المرض

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. "لا سامية".. أول تعليق من إسرائيل على قرار محكمة العدل الدولية التاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة