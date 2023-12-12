الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على نتائج بطولة الريشة الطائرة بالدورة الرياضية للجامعات المصرية

الريشة الطائرة للجامعات
الريشة الطائرة للجامعات

شارك ٥٥ طالبا وطالبة يمثلون ١٥ جامعة في بطولة الريشة الطائرة بالدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي 51"، التي أقيمت في الجامعة الأمريكية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشارك في سباقات الزوجي 12 طالب و16 طالبة يمثلون (9) جامعات، بينما شارك في سباقات الزوجي المختلط ١١ جامعة باجمالي ٢٢ طالب وطالبة في حين شارك في سباقات الفرق ١٣ طالب و١٧ طالبة مثلوا ٩ جامعات.

وجاءت نتائج البطولة كالتالي:

- سباقات الفردي طلبة: 
المركز الأول محمود منتصر محمود (الأكاديمية العربية) 
المركز الثاني عبد الرحمن مجدي عبد الستار (الأكاديمية العربية) 
المركز الثالث محمد مصطفي كمال (الأكاديمية العربية)

- سباقات الفردي طالبات: 
المركز الاول نور أحمد يسري (الأكاديمية العربية) 
المركز الثاني كوثر محمد ربيع (البريطانية) 
المركز الثالث أسيل هيثم رفعت (الألمانية الدولية)

- سباقات الزوجي طلبة: 
المركز الأول أحمد علي عبد المجيد، يوسف محمد حسين (عين شمس) 
المركز الثاني عبد الرحمن مجدي عبد الستار،  محمد مصطفي كمال (الأكاديمية العربية) 
المركز الثالث عمر فنون، ماجد  سامر فتحي (مصر الدولية)

- سباقات الزوجي طالبات: 
المركز الأول جنا هشام عبد القادر، لجين عمرو محمد (الألمانية)  
المركز الثاني جنة طارق الوزيري، نور محمد رفعت (الأمريكية) 
المركز الثالث سهيلة علي عبد المجيد، يارا أحمد فؤاد (حلوان)

- سباقات الزوجي المختلط: 
المركز الأول محمود منتصر محمود، نور أحمد يسري (الأكاديمية العربية) 
المركز الثاني معاذ هشام، منة الله محمود (القاهرة) 
المركز الثالث أحمد علي عبد المجيد،  دانية ياسر نبيل (عين شمس)

- سباقات الفرق طلبة: 
المركز الأول  الأكاديمية العربية 
المركز الثاني (عين شمس)
المركز الثالث (حلوان)

- سباقات الفرق طالبات: 
المركز الأول (الأمريكية) 
المركز الثاني (عين شمس) 
المركز الثالث (حلوان)

سباقات الفردي طالبات الأكاديمية العربية ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات الدكتور أشرف صبحي بالدورة الرياضية للجامعات المصرية

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