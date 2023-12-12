الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقي الشباب المشاركين في مبادرات التوعية بالانتخابات الرئاسية

شباب مصر ترفع الأعلام
شباب مصر ترفع الأعلام

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على لقاء مجموعة من الشباب الذين شاركوا في الحملات والمبادرات التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة في التوعية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك خلال تواجدهم بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء.

كما التقى الوزير، مسيرة شبابية بمشاركة ١٠٠٠ شاب وفتاة يحملون علم مصر من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي، وصولًا إلى مقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية في رسالة تؤكد حرص الشباب المصري على المشاركة في العملية الانتخابية وبمشاركة العديد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في ثالث أيام التصويت.

ونفذّت وزارة  الشباب والرياضة عدة برامج ومبادرات لتشجيع وحث الشباب والمواطنين على الإقبال للمشاركة فى العملية الانتخابية  من ضمنها الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومبادرات "شارك …الكلمة  كلمتك …وثق وغيرها "، وشهدت تلك المبادرات مشاركة أعداد كبيرة من الشباب والفتيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى أن شباب مصر ضرب مثالًا رائعًا فى الانتخابات الرئاسية التى تشهدها البلاد سواء على صعيد الإدلاء بأصواتهم فى مقار اللجان الانتخابية، والمشاركة فى حملات توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية تأكيدا على الدور المجتمعي لهم.

وأضاف أن الشعب المصري أظهر مدى وعيه وحرصه على اختيار من يقود البلاد في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات العديدة التي يشهدها العالم، لافتًا إلى كثافة تواجد المواطنين باللجان الانتخابية وخاصة الشباب انطلاقًا من الواجب الوطنى والاستحقاق الدستورى لهم فى عُرس ديمقراطى تعيشه البلاد على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.

الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة صبحي

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