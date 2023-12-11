الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد مراسم التعاقد مع المدرب العالمي لقيادة المنتخبات الوطنية للجودو

وزير الرياضة يحضر
وزير الرياضة يحضر توقيع مدرب الجودو الجديد

شهد الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين ، مراسم إعلان مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي رئيس مجلس الإدارة ، التعاقد مع الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات الوطنية  للجودو خلال الفترة المقبلة.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الذى  أقيم في مركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور الكابتن محمد رشوان  أسطورة الجودو، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى ، والسفير الياباني أوكا هيروشي، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

ويمتلك المدير الفنى الجديد الياباني أيزومي هيروشي صاحب الـ42 عاما سجلا مميزا من الإنجازات لاعبا ومدربا، حيث سبق له الفوز بفضية أولمبياد أثينا 2004، وذهبية بطولة العالم في القاهرة 2005، وعدد كبير من الميداليات العالمية في عدة بطولات.

ومن المقرر أن يتولى هيروشي مهمة تدريب والإشراف على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية من أجل النهوض بمستوى اللاعبين وتمكينهم من الوقوف على منصات التتويج العالمية والأولمبية أيضا.

ومن جانبه،  أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجهودات مجلس إدارة اتحاد الجودو على مستوى اعداد المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن الجودو المصري يشهد طفرة قوية على مستوى النتائج وقطاعات الناشئين والشباب.

 

حاتم عبد الآخر رئيس اتحاد الجودو رؤية اتحاد الجودو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي صبحي

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