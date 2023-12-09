وزير الرياضة: تنظيم بطولة البحر المتوسط للجمباز استمرارًا لكون مصر نموذجًا يحتذي به

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن فوز مصر بتنظيم بطولة البحر المتوسط لجمباز الايروبيك والإيقاعي في مدينة شرم الشيخ 2024، استمرارًا لكون مصر نموذجًا يحتذي به في العالم لاستضافة البطولات والأحداث الدولية والقارية.

قررت الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط للجمباز خلال اجتماعها بإيطاليا؛ منح مصر تنظيم واستضافة بطولة 2024 لجمباز الإيقاعي والايروبيك فى مدينة شرم الشيخ اكتوبر 2024، على هامش بطولة البحر المتوسط لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي التي تقام حاليًا فى مدينة ريميني بإيطاليا، بمشاركة منتخب مصر.

وذكر الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي، عن شكره وتقديره للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي الدعم الكامل والمتواصل للرياضة المصرية عامًة ولعبة الجُمباز بشكل خاص.

ومن جانب آخر تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نتائج اجتماع مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، والذى يضم فى عضويته 13 اتحادا نوعيا، والذي عقد اليوم السبت، بالمركز الأوليمبى بالمعادي.

وتضمن جدول أعمال مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية رقم (٦) عدد من النقاط اهمها (اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٤، مناقشة أنشطة أجازة نصف العام، عرض أنشطة الاتحادات النوعية خلال الفترة الماضية، وعرض خطة نشاط اتحاد الاتحادات، وتنظيم احتفالية عيد الشرطة والاولمبياد النوعى المصرى في الاسماعيلية، اعتماد الموقف المالي)