وزير الرياضة يلتقي نظيرته الفرنسية لبحث التعاون المشترك في إطار استضافة فرنسا للأولمبياد

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، مع أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية؛ لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالاستعدادات الخاصة باستضافة فرنسا لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من الموضوعات الهامة ذات الشأن المشترك، وجاء أهمها في التنسيق خلال الفترة المقبة فى تنفيذ عدد من مسارات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، الاتفاق على مشاركة عدد من الشباب المصريين فى كافة الفعاليات الخاصة بالدورة بغرض التدريب والتأهيل وكذك المساهمة فى أعمال التنظيم الخاصة بالدورة وكافة فعالياتها المصاحبة.

وقال الدكتور أشرف صبحي إنه مع إنطلاق فعاليات ومنافسات دورة الألعاب الأوليمبية بباريس، تنطلق فعاليات البيت الأفريقي والذى يضم جميع الوفود المشاركة من القارة الأفريقية في أولمبياد باريس، وسوف تقوم مصر بتنظيم بعض الفعاليات الثقافية والتراثية على هامش الدورة فضلا عن الأنشطة الخاصة بتبادل الخبرات المشتركة بين الجانب المصري مع الجانب الفرنسي ومختلف الدول الأفريقية.

وفي مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرباضية، استعرض وزير الشباب والرياضة العديد من المشروعات القومية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة في القطاع الحكومي أو الخاص للنهوض بهذا القطاع، حيث تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات بين المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي "NOPTIC" وبين المشروع الفرنسي المعني برعاية واكتشاف الموهوبين "INSAB"، بغرض تعزيز مسارات عمل اكتشاف الموهوبين فى مصر فى شتي المجالات الفنية والإدارية والتنظيمية والتسويقية.

ولفت إلى أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالًا رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب

من جانبها، رحبت وزيرة الرياضة الفرنسية، بزيارة الدكتور أشرف صبحي إلى فرنسا، مؤكدًة تطلعها إلى مزيد من التعاون المشترك مع مصر، والتي تمتاز بقدرات في البنية التحتية الرياضية، والتي تطورت مع البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير.

وأشادت وزيرة الرياضة الفرنسية بالخبرات الكبيرة والمختلفة التي تؤهل مصر بشكل كبير لاستضافة الأوليمبياد، لافتًة إلى العمل على مشاركة الشباب المصري ومساهمته مع نظرائهم في فرنسا على تنظيم الأحداث المصاحبة للأولمبياد من خلال توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لتنظيم عمل هذا الشأن، مرحبة فى ذات السياق على التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات فى مشروعات اكتشاف ورعاية الموهوبين في شتي اللعبات الرياضية.

وكان الدكتور أشرف صبحي، قد وقع صباح اليوم خلال تواجده بفرنسا اتفاقية مع وزير الشباب والرياضة الكونوغولي، ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية، وبحضور السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا بشأن انسحاب دولة الكونغو من سباق الحصول على استضافة منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027 ومساندة الملف المصرى، والتقدم بلمف جديد لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2031.