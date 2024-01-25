الخميس 25 يناير 2024
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رياضة

رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

المهندس ياسر إدريس
المهندس ياسر إدريس

هنأ المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة ، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

 مثال للتضحية والفداء من أجل كرامة وعزة هذا الوطن

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في بيان صحفي، أن موقعة تصدي رجال الشرطة الأبطال يوم الخامس والعشرون من يناير عام 1952، كانت مثالاً للتضحية والفداء من أجل كرامة وعزة هذا الوطن وشعبه العظيم؛ فاستحق أن يخلد هذا اليوم في سجلات الوطنية المصرية عيداً وطنياً للشرطة المصرية الباسلة يفخر به كل مصري.

 عيد الشرطة يظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه

ووجه رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، تهنئة خاصة بهذه المناسبة التاريخية، لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود بمناسبة عيد الشرطة، الذي يظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

واختتم المهندس ياسر إدريس بيانه، قائلا: تمنياتنا بدوام الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة وشعبها الأبي العظيم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي لامس جموع المصريين آثارها في كل بقاع الوطن.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي اللحنة الاولمبية اللحنة الاولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس

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