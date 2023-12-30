اللجنة الأولمبية تقرر عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من هشام حطب

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعها الثاني بتشكيلها الجديد بقيادة المهندس ياسر إدريس.

وتم خلال الاجتماع الذى انتهي منذ قليل اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، أبرزها مخاطبه اللجنة الأولمبية الدولية، للتأكيد على أن المسؤول عن الحركه الأولمبية الوطنيه المصريه مجلس اداره اللجنه برئاسه المهندس ياسر ادريس موافقه مجلس إدارة اللجنة على ايقاف المهندس هشام حطب وعرضه على جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة، كما تم اختيار الدكتور حسين السيمري قائمًا بأعمال المدير التنفيذي.

وحدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية موعد الجمعية الغير العادية يوم 13 يناير 2024.

واختيار المحامي الدولي هيثم على مستشارا دوليًا للجنة الأولمبية متطوع.

اختيار المحامي محمد الأسيوطي مستشارا للقضايا المحليه والشئون القانونية متطوعًا.

وتم اختيار ممدوح الشيشتاوي مديرًا للعلاقات العامة والتسويق.

تشكيل لجنة للتسليم والتسلم لجميع الأمور المالية والإداريه غدًا الأحد.

تشكيل لجنة إعلامية ويشرف عليها المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية.