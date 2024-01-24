بعثة الكاراتيه تطير إلى فرنسا للمشاركة في بطولة البريميرليج

غادرت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه مطار القاهرة متجهة إلى مدينة باريس الفرنسية، للمشاركة في بطولة البريميرليج الدولية المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في فرنسا، أمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام.

ويرافق البعثة، محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، لتقديم الدعم والمؤازرة للاعبي المنتخب ومتابعة فعاليات البطولة.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من “عبد الله ممدوح كوميتيه 75 ك، يوسف عماد كوميتيه 84 ك، طه طارق كوميتيه +84 ك، علي محمد الصاوي كوميتيه 67 ك، وأحمد رجب المصري كوميتيه+84 ك“.

بالإضافة إلى “ريم أحمد كوميتيه 50 ك، نورسين محمد كوميتيه 61 ك، منة شعبان الصاوي كوميتيه+68 ك، سهيلة أحمد كوميتيه +68 ك، وحبيبة ماجد كوميتيه +68 ك“.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من “سيد مصطفى مديرًا إداريًا، عبد الفتاح عيسى مديرًا فنيًا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا للمنتخب، بالإضافة إلى الحكمين عماد السرسي وطارق عبد الحفيظ“.

من جهته، أكد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن المنتخب المصري يستعد بقوة للمشاركة في بطولة البريميرليج والتي ستقام خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري في مدينة باريس الفرنسية.

قال محمد الدهراوي: “بعد المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في اليابان والحصول على المركز الثاني، سنشارك في بطولة البريميرليج بـ 6 لاعبين الحاصلين على ميداليات في بطولة العالم بمنافسات الفردي“.

وأضاف: “أن لاعبي المنتخب يخوضون معسكرًا في المركز الأولمبي بالمعادي من أجل الاستعداد والتجهيز الجيد والقوي للبطولة من أجل حصد الميداليات لرفع الرانك العالمي الخاص باللاعبين“.

وتابع: “أن منتخب الكاتا والكوميتيه يستعدون جيدًا وبقوة للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التي ستقام في غانا خلال شهر مارس المقبل، لأن هذه البطولة مهمة كثيرًا، وهدفنا حصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية“.

وواصل: “الكاراتيه المصري له اسم كبير على مستوى العالم، وقمنا بتقديم قائمة اللاعبين المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للجنة الأولمبية“.

واختتم رئيس الاتحاد المصري: “هناك جهاز متكامل وعلى أعلى مستوى يقود المنتخب المصري للكاراتيه، كما أن اللاعبين لديهم روح رياضية عالية ويرغبون في تحقيق الميداليات وتشريف مصر“.