الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

افتتاح النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوى الهمم (صور)

د.علي حسب الله رئيس
د.علي حسب الله رئيس الاتحاد

 أقيم مساء الثلاثاء، حفل افتتاح النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية لذوي القدرات الخاصة المقامة على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني ثم بعض العروض الفنية البسيطة، ثم استعراض طابور العرض للفرق المشاركة ثم كلمات للسادة الضيوف. 

حضر حفل الافتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري بقيادة د.علي حسب الله رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية، وفيرن جيلدر نائبة من الاتحاد الدولي للإشراف على البطولة. 

وقال د.علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري الريشة الطائرة: "أتقدم بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة د.عمرو الحداد ومحمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات النوعية وجميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري للعبة، وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبين الذين سيشاركون ليستمتعون بهذه البطولة". 

وأضاف أن مصر مصر باتت الوجهة المشرفة لمختلف الاتحادات العربية والقارية والدولية لاستضافة المنافسات الدولية فى ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لهذا التوجه.

تشهد البطولة مشاركة 140 لاعبا ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة. وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لا سيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

ريشة الطائرة لذوي القدرات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الدكتور علي حسب الله بطولة مصر الدولية لذوي القدرات الخاصة استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر

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