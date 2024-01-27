أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء العراقي يرعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وكان أعلن العراق، الخميس الماضي، عن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتشكيل لجنة ثنائية لتقييم مستقبل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، أن الاتفاق بين بغداد وواشنطن يمهد لخفض تدريجي لوجود مستشاري التحالف الدولي وإنهاء المهام العسكرية.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق