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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: اتساع دائرة سيطرة الجيش السوداني شمال مدينة الخرطوم بحري

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أكدت "القاهرة الإخبارية"، اتساع دائرة سيطرة الجيش السوداني شمال مدينة الخرطوم بحري وقوات المشاة تحرز تقدما باتجاه الأحياء القديمة للمدينة، وذلك خلال نبأ عاجل.

ووصل القتال العنيف بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأيام الماضية، إلى إقليم كردفان، حيث شنت القوات المتمردة هجومًا عنيفًا على ولاية غرب كردفان النفطية الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي للإقليم؛ ما أوقع قتلى وجرحى بالعشرات وسط المدنيين وتدمير عدد من المنازل ومنشآت حكومية جراء استخدام الأسلحة الثقيلة، وسط استمرار الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، وأنباء عن اندلاع قتال جديد في الفاشر، شمال دارفور.

الجيش السوداني القاهرة الإخبارية الخرطوم ميليشيا إقليم كردفان

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اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السودانى وميـليشيا الدعم السريع شمال الخرطوم بحرى

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