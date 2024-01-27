السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسلحون يستهدفون القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق سوريا

القاعدة الأمريكية
القاعدة الأمريكية

استهدف مسلحون، القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، شرقي سوريا، وفقا لإعلام سوري، نقلت عنه القاهرة الإخبارية، نبأ عاجل.

رحبت سوريا بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب".

وقالت الخارجية السورية في بيان، اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا": "تقدر سوريا مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وأضاف البيان: أن سوريا تعتبر هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات "إسرائيل" من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم".

وشدد البيان على ضرورة "مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها.

القاعدة الأمريكية ريف دير الزور سوريا إعلام سوري القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: اتساع دائرة سيطرة الجيش السودانى شمال مدينة الخرطوم بحرى

حصار الاحتلال.. أبرز ردود الفعل على حكم "العدل الدولية" بشأن غزة

جيش الاحتلال: استشهاد 11 من الفصائل الفلسطينية خلال 24 ساعة

فصائل فلسطينية: استهدفنا حاجزًا أمنيًا إسرائيليًا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل آخر عملية نفذها "الحوثى" بالبحر الأحمر

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السودانى وميـليشيا الدعم السريع شمال الخرطوم بحرى

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى بمستوطنة شلومى بالجليل الغربى قرب حدود لبنان

القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 5.01 درجة يضرب تركيا

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران