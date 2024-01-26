الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 بعد ظهور النتيجة

الصف الاول الاعدادي
الصف الاول الاعدادي

في إطار مساعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحسين جودة التعليم ومخرجاته، تم تعديل نظام التعليم الأساسي في مصر بداية من العام الدراسي 2022-2023، وشمل هذا التعديل توزيع درجات المواد الدراسية في الصف الأول الإعدادي.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024

في الصف الأول الإعدادي، يتم توزيع درجات المواد الدراسية كالتالي:

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة اللغة العربية: 80 درجة (الامتحان النهائي: 64 درجة، الاختبارات الشهرية: 8 درجات، السلوك والمواظبة: 8 درجات).

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة (الامتحان النهائي: 48 درجة، الاختبارات الشهرية: 6 درجات، السلوك والمواظبة: 6 درجات).

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة (الامتحان النهائي: 32 درجة، الاختبارات الشهرية: 4 درجات، السلوك والمواظبة: 4 درجات).

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة الرياضيات: 60 درجة (الامتحان النهائي: 48 درجة، الاختبارات الشهرية: 6 درجات، السلوك والمواظبة: 6 درجات).

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة العلوم: 40 درجة (الامتحان النهائي: 32 درجة، الاختبارات الشهرية: 4 درجات، السلوك والمواظبة: 4 درجات).

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المجموع الكلي للصف الاول الاعدادي 2024

بناءً على هذا التوزيع، يكون المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي 140 درجة لكل فصل دراسي، و280 درجة للمجموع الكلي في العام الدراسي.

يُعتبر الطالب ناجحًا في الصف الأول الإعدادي إذا حصل على 140 درجة في المجموع الكلي لكل فصل دراسي، و280 درجة في المجموع الكلي في العام الدراسي.

توصى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بالاهتمام بمتابعة دروس أبنائهم وبناتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح في مسيرتهم التعليمية.

يُعد تعديل توزيع درجات المواد الدراسية في الصف الأول الإعدادي خطوة مهمة في إطار تحسين جودة التعليم ومخرجاته. ويُتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وتحسين مستوياتهم في المهارات المختلفة.

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