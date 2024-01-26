الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسيم السيسى لـ"الشاهد": مايحدث فى غزة الآن هو أول مسمار بنعش إسرائيل

وسيم السيسي
وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الإسرائيليين هم ناس خارجة عن الدولة الفلسطينية وعانوا كثيرًا من الظلم وشكلوا مجموعات وأصبحوا مناوئين لهم وأخذوا أسماء مثل يهودا وبدأ يحاربون قبائل أخرى.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الواضح أن فلسطين كانت موجودة وإسرائيل لم تكن موجودة قبل إبراهيم فإذن هم ليسوا أصحاب الأرض.

 

وأشار إلى أن كتاب التوراة اليهودية ألفه 2 يهود و2 علماء آثار أحدهما أستاذ في جامعة تل أبيب، وآخر أستاذ بأمريكا الجنوبية وتم ترجمته عربيًا بشكل جميل ويوجد بالمكتبات خاصة مكتبة "مدبولي"، مؤكدًا أن هذا الكتاب أتى بكل الحقائق.

 

 بعض الناس يعتبر القضية الفلسطينية قضية دينية وهذه خطية سياسية

وتابع، أن بعض الناس يعتبر القضية الفلسطينية قضية دينية وهذه خطية سياسية ويجب الابتعاد عن الدين لأنهم ناس يدافعون عن أرضهم وليس دينهم لأن إسرائيل انتزعت منهم أرضهم، مؤكدًا أنه رغم مايحدث في غزة عندما ينظر إليه على المدى البعيد يرى أنه أول مسمار في نعش الدولة  التي تمسى نفسها إسرائيل لأنه لأول مرة الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم بأنفسهم. 

 

وأكد أن إسرائيل سعيدة بأنها أسقطت أكثر من 20 ألف شهيد و60 ألفًا من الجرحى ولكنها خلقت مئات الأعداء على المدى البعيد فأي انتقام يكنه لك فيما بعد عائلات الضحايا.

وسيم السيسي إسرائيل القضية الفلسطينية غزة أول مسمار نعش انتقام

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