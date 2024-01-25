الخميس 25 يناير 2024
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باحث: الشرطة لها بطولات وتضحيات للحفاظ على أمن واستقرار مصر

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الشرطة المصرية لها بطولات وتضحيات للحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التماسك الداخلي لمصر تم بأداء القوات المسلحة والشرطية، بالإضافة للمؤسسات التي تتولى القيام بالجانب الخدمي والتنموي ومواجهة الآثار التي نراها في حدودنا وفي القلب منها غزة والعدوان الإسرائيلي عليها.

وأكد على أهمية الدور الشرطي وما يقدمه هو أمر هام ويجب التذكير به دائمًا لأنه بدون هذه التضحيات لن يكون هناك استقرار على الأرض، مشيرًا إلى أن الاستقرار حدث على مدار عقود، منذ الاحتلال الانجليزي والحرب مع إسرائيل مرورًا بالإرهاب الذي ضرب مصر في الثمانينات والتسعينات والعمليات الإرهابية الأخيرة في سيناء.

الشرطة المصرية بطولات أمن واستقرار مصر القوات المسلحة العدوان الإسرائيلى الاستقرار سيناء

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