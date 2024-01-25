محمد فايز فرحات: الشرطة المصرية تحملت الكثير من أعباء حماية الأمن القومي

قال محمد فايز فرحات، مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تلعب دورًا كبيرًا في غرس قيم الوطنية لدى المواطن المصري، سواء من خلال التجنيد أو العمل.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المؤسسات تلعب دورًا كبيرًا في بناء الشخصية الوطنية وأهم القيم التي تقوم عليها الشرطة هي الوطنية والولاء والتضحية وهي قيم مهمة.

وتابع: الشرطة هي واحدة من المؤسسات التي تحملت أعباءً كبيرة في حماية الأمن القومي وأهمها التحدي الخاص بمكافحة الإرهاب فالدولة واجهته في عقود مختلفة وكان لدينا مرحلة في الثمانينات ولكن أهمها الموجة التي بدأت بعد 2011.

تأقلم الشرطة المصرية مع طبيعة التحديات

وأكد أن أجهزة الشرطة تأقلمت مع طبيعة التحديات التي تواجهها، ففي الخمسينات والتي تتعلق بالتحدي الخارجي والاحتلال، ولكن مفهوم العدو يتغير وفي بعض الأحيان يكون من الداخل.

وأشار إلى أننا بدأنا نتعامل مع موجة من الإرهاب ولكن الأهم هو التحول الذي طرأ عليها بعد 2011 والتي انكشفت أمام الرأي العام وأنها لم تكن كما قدمت نفسها طوال عقود.