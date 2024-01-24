الأربعاء 24 يناير 2024
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سياسي

برلمانى: بطولات الشرطة المصرية نموذج لحب الوطن والتضحية من أجله

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة

وجه النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ72، مضيفًا أن تلك المناسبة التى ستظل ماثلة في الأذهان لبطولات الشهداء من رجال الشرطة ونموذجًا لحب الوطن والتضحية من أجله.

وأكد "وهبة" في بيان له اليوم، أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم ونحن نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة، ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه، مشددًا على تقدير الشعب لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته.

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وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن تخليد ذكرى شهداء وأبطال الشرطة واجب، كونهم رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قدموا أرواحهم ثمنًا غاليًا فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس، ويتواصل عطاؤهم يومًا بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله بعنايته.

ودعا "وهبة" جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.

النائب إيهاب وهبه عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية الشرطة المصرية عيد الشرطة

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