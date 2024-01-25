الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا قدمت الدولة المصرية للقضية الفلسطينية؟ أستاذ علاقات دولية يُجيب

رامي عاشور
رامي عاشور

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن  موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وهو استكمالًا لمسيرتها في حماية الفلسطينيين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي تحدث عن نقطة لم توضحها إسرائيل وهي تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية ومصر فضحت مخططهم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تحدثت عن حقوق الفلسطينيين، والرئيس الراحل أنو السادات، هو الوحيد الذي تحدث عن حقوق الفلسطينيين في عقر دار إسرائيل وأن تكون حدودها لعام 64 ومصر لم تتخل عن دورها.

مصر قادت جهودًا إقليمية ودولية للضغط على صانع القرار 

وأكد أن مصر تتبع مسارين، الأول سياسي والثاني إنساني، والاتصالات التي قامت بها الدولة لتشكيل تكتل دولي وإقليمي للضغط على صانع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية وتغيير المواقف الغربية باللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن أهمها هو لقاء الرئيس بأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة والذي شكل ضغطًا على الرأي الغربي وكشف الخدعة الإسرائيلية.

أستاذ العلاقات الدولية القضية الفلسطينية مصر الرئيس السيسي صانع القرار تغيير المواقف الغربية

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