"CIB" ينجح في إصدار أول سندات توريق استدامة اجتماعية في مصر بـ3.806 مليار جنيه

لعب البنك التجاري الدولي (CIB) دور المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ وضامن تغطية في اصدار سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة بلغت 3،806 مليار جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل - التابعة لشركة إم إن تي حالا. وقد تم الإصدار على ستة شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد. وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- للستة شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.



ولعبت دور الخبير الاستشاري للتنمية المستدامة وكالة موديز(Moody’s)، والتي منحت تصنيفSQS1 - Excellent وهو أعلي تصنيف في درجة التناسق مع مبادئ الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA) هذا بالإضافة إلي تصنيف "High" وهي أعلي درجة في المساهمة للاستدامة.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعتبر سندات التوريق المستدامة، التي تصدرها شركة تساهيل للتمويل، نقطة تحول في التزام مصر بالتنمية المستدامة والتمويل المسؤول، من خلال دمج الابتكار في مجال التوريق مع مبادئ الاستدامة.

وتفتح هذه السندات آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الذين يسعون لتناسق محافظهم الاستثمارية مع أهداف بيئية واجتماعية. تقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وصرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، بأن إصدار سندات التوريق الاجتماعية المستدامة الأولي في مصر يمثل نقطة تحول هامة في التزام البنك التجاري الدولي بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، ويعكس هذا الإنجاز الرائد التفاني الذي نوليه لدفع التغيير الإيجابي والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة لمصر.

وأضاف: نحن فخورون بأن نكون رائدين في تمويل المشاريع التي تعمل على تحقيق تأثير بيئي وتنمية اجتماعية ونمو اقتصادي. هذه النقطة الفارقة هي شاهد على رؤيتنا في خلق اقتصاد أكثر اندماجًا وأكثر صديقًا للبيئة، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في تعزيز الاستدامة في مصر وخارجها."



ومن جهتها؛ صرحت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، قائلة: ان التعاون المثمر والمتبادل بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل قد ساهم في تحقيق هذا النجاح التاريخي وتحقيق الاستدامة في مصر.

ومن بين السمات الرئيسية لسندات التوريق الاجتماعية المستدامة أنها تدعم المبادرات التي تعزز التنمية الاجتماعية، مثل الشمول المالي وخلق فرص العمل وبالتالي معالجة التحديات الاجتماعية الملحة، وتقديم عوائد مالية جذابة للمستثمرين، حيث تجمع تلك السندات بين إمكانية تحقيق عوائد تنافسية وضمان الاستثمار في مشاريع اجتماعية مستدامة في نفس الوقت."



وقد قام البنك التجاري الدولي بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك. وقد قام بضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وقام كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبي التجاري، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالمشاركة في الاكتتاب. وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار وقام بدور مصدر العملية شركة كابيتال للتوريق.