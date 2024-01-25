الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصدر: توفير التمويل اللازم للسلع والخدمات الأساسية أولوية لدى الحكومة

السلع
السلع

كشف مصدر مسئول بوزارة  المالية عن إعطاء توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين أولوية قصوى، من حيث توفير التمويل اللازم لها، في ظل ما يشهده العالم في الأعوام الأخيرة من متغيرات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية غير مسبوقة مصحوبة بتطورات ومستجدات محلية وإقليمية ودولية.

فتح أسواق جديدة وتكثيف التوجه للتصدير

وفي ضوء التداعيات السلبية للأزمات العالمية والأحداث الراهنة، التي انعكست آثارها على معدلات نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تشهد جميعها تراجعًا مستمرًا، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي لمستويات غير مسبوقة، مما انعكس على المؤشرات وحجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والتي طالت تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين التي تسود عالمنا اليوم.

وزير المالية: لدينا فرص استثمارية واعدة بمزايا تنافسية


وتعمل الحكومة في قطاع الزراعة على فتح أسواق جديدة، وتكثيف التوجه للتصدير للأسواق العالمية التي يتنامى فيها الطلب على السلع الزراعية المصرية، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري في الترويج للصادرات، وإتاحة المعلومات عن الأسواق المحتملة والواعدة.

وزارة المالية السلع والخدمات الاساسية أسواق جديدة وتكثيف التوجه التصدير معدلات نمو الاقتصاد العالمي التجارة العالمية سلامة المواطن عجلة الإنتاج والتشغيل

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وزير المالية: لدينا فرص استثمارية واعدة بمزايا تنافسية

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